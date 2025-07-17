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17 липня 2025, 09:35

На Житомирщині посадовець міськради "продав" бронювання від мобілізації за 4 000 доларів

17 липня 2025, 09:35
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фото: Національна поліція
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У Житомирській області правоохоронці викрили посадовця Коростенської міськради, який вимагав 4 000 доларів за працевлаштування військовозобов'язаного до освітнього закладу — задля уникнення мобілізації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік, користуючись авторитетом і зв'язками в освітній сфері, запропонував "замовнику" посаду вчителя-асистента. Така робота дозволила б отримати бронь від мобілізації.

Посадовець також заявив, що частину суми нібито треба передати керівництву навчального закладу.

У червні зловмисник назвав вартість "послуги" — 4 тисячі доларів, із можливістю продовження "угоди2 ще через рік за додаткову оплату.

14 липня, після передачі другої частини хабаря (2000 доларів), службовця затримали. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили готівку, мобільні телефони та інші докази.

Затриманому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

Чоловіку світить від 5 до 10 років позбавлення волі, із забороною обіймати посади або займатися певною діяльністю до 3 років, а також конфіскацію майна.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, у Київській області посадовця Білоцерківської міськради затримали за отримання $15 тис. хабара за сприяння у військово-лікарській комісії.

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