Трагедия в Житомире: 6-летняя девочка погибла после падения из окна
В Житомире 10 июля около 05:45 в полицию поступило сообщение о трагическом событии. Случайный прохожий заметил на тротуаре вблизи высотного дома тело шестилетнего ребенка. Рядом лежала москитная сетка
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Предварительно установлено, что ребенок упал из открытого окна 4 этажа, когда все члены семьи спали.
Полиция выясняет все обстоятельства и причины трагедии.
Правоохранители отмечают ответственность взрослых за безопасность детей и советуют для предотвращения несчастных случаев:
- не оставлять малолетних без присмотра в помещениях с открытыми окнами;
- рассказывать детям об опасности;
- устанавливать замки, фиксаторы или блокирующие устройства на окна;
- не размещать у окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
- использовать усиленные москитные сетки или защитные решетки на окнах.
Как известно, это далеко не первый случай за последние несколько дней.
Напомним, на Днепропетровщине 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки. У девочки – перелом руки. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.
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