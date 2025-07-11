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11 июля 2025, 09:29

В Ровно нетрезвый мужчина приехал забирать из полиции сбежавшую после ДТП жену

11 июля 2025, 09:29
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фото: Патрульная полиция Ровенщины
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На улицах Кулика и Гудачека в Ровно произошло ДТП с участием двух автомобилей Audi - Audi e-tron и Audi A3. Водитель первой столкнулась с Audi A3 и покинула место происшествия без вызова полиции. К счастью, в аварии никто не пострадал

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Патрульные быстро установили личность нарушительницы и пригласили ее в управление полиции для сборки материалов о ДТП и оставлении места происшествия.

После приезда женщины вместе с мужчиной, который имел явные признаки алкогольного опьянения, он сел за руль ее авто и уехал.

Патрульные оперативно остановили мужчину, предложив пройти осмотр на алкоголь с помощью алкотестера, но он отказался.

На него составили протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановление за нарушение ПДД.

Напомним, в Черкасской области из-за пьяного водителя произошло ДТП. В результате аварии пострадали три человека, среди них – ребенок.

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