В Ровно нетрезвый мужчина приехал забирать из полиции сбежавшую после ДТП жену

фото: Патрульная полиция Ровенщины

На улицах Кулика и Гудачека в Ровно произошло ДТП с участием двух автомобилей Audi - Audi e-tron и Audi A3. Водитель первой столкнулась с Audi A3 и покинула место происшествия без вызова полиции. К счастью, в аварии никто не пострадал

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Патрульные быстро установили личность нарушительницы и пригласили ее в управление полиции для сборки материалов о ДТП и оставлении места происшествия.

После приезда женщины вместе с мужчиной, который имел явные признаки алкогольного опьянения, он сел за руль ее авто и уехал.

Патрульные оперативно остановили мужчину, предложив пройти осмотр на алкоголь с помощью алкотестера, но он отказался.

На него составили протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановление за нарушение ПДД.

Напомним, в Черкасской области из-за пьяного водителя произошло ДТП. В результате аварии пострадали три человека, среди них – ребенок.