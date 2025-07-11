Трагедія у Житомирі: 6-річна дівчинка загинула після падіння з вікна

фото: Національна поліція

У Житомирі 10 липня близько 05:45 до поліції надійшло повідомлення про трагічну подію. Випадковий перехожий помітив на тротуарі поблизу багатоповерхового будинку тіло шестирічної дитини. Поруч лежала москітна сітка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що дитина впала з відкритого вікна 4-го поверху, коли всі члени сім'ї спали.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини та причини трагедії.

Правоохоронці наголошують на відповідальності дорослих за безпеку дітей і радять для запобігання нещасним випадкам:

не залишати малолітніх без нагляду у приміщеннях із відчиненими вікнами;

розповідати дітям про небезпеку;

встановлювати замки, фіксатори або блокуючі пристрої на вікна;

не розміщувати біля вікон меблі, щоб дитина не могла залізти на підвіконня;

використовувати посилені москітні сітки або захисні ґрати на вікнах.

Як відомо, це далеко не перший випадок за останні кілька днів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 2-річна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки. У дівчинки – перелом руки. Її госпіталізували до медичного закладу.