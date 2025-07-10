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10 июля 2025, 13:24

В Днепропетровской области 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки

10 июля 2025, 13:24
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фото: ГСЧС Украины
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Ребенок 2023 года рождения выпал из окна четвертого этажа

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В городе Покров Никопольского района произошло чрезвычайное событие – из окна четвертого этажа жилой пятиэтажки выпал малолетний ребенок. Инцидент произошел 10 июля около девяти часов утра на улице Соборной. В Службу спасения "101" поступило сообщение о падении с высоты, после чего на место происшествия оперативно выехали спасатели.

ДСНС УкраїниДСНС України

По прибытию чрезвычайники установили, что из окна квартиры на четвертом этаже выпала девочка, родившаяся в 2023 году. Сотрудники ГСЧС оказали помощь малышу - девочку осторожно положили на носилки и транспортировали в карету экстренной медицинской помощи.

По предварительным данным, у ребенка диагностирован перелом руки. Ее госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения. Информация об обстоятельствах инцидента уточняется.

К спасательным работам были привлечены пять специалистов ГСЧС и одна единица специализированной пожарно-спасательной техники. Обстоятельства падения ребенка выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Одессе 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.

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