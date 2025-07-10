На Франковщине полицейский спас ребенка, который подавился конфетой в храме
Инцидент произошел в воскресенье в храме в городе Надворная. Правоохранитель спас жизнь 6-летней девочке
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
В какой-то момент девочка подавилась конфетой и начала задыхаться. Очевидцы пытались помочь ребенку, но их усилия оказались тщетными. Находившийся неподалеку правоохранитель Михаил Дирда мгновенно оказал домедицинскую помощь девочке.
"Прибывшие на место медики и бабушка малолетнего ребенка выразили искреннюю благодарность полицейскому за его профессионализм и человечность", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Киеве мальчик потерялся во время прогулки на велосипеде.
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