На Франковщине полицейский спас ребенка, который подавился конфетой в храме

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Инцидент произошел в воскресенье в храме в городе Надворная. Правоохранитель спас жизнь 6-летней девочке

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В какой-то момент девочка подавилась конфетой и начала задыхаться. Очевидцы пытались помочь ребенку, но их усилия оказались тщетными. Находившийся неподалеку правоохранитель Михаил Дирда мгновенно оказал домедицинскую помощь девочке.

"Прибывшие на место медики и бабушка малолетнего ребенка выразили искреннюю благодарность полицейскому за его профессионализм и человечность", — говорится в сообщении.