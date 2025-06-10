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10 июня 2025, 10:36

В Тернопольской области задержали мужчину, который пригласил в гости знакомого и обокрал

10 июня 2025, 10:36
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фото: Национальная полиция
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С сообщением о краже в полицию обратился житель Зборовской территориальной общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Потерпевший рассказал, что пришел в гости к знакомым, с которыми распивал алкогольные напитки. Впоследствии он заснул, а когда очнулся, то обнаружил, что из его кошелька исчезли 200 долларов.

Полицейские оперативно установили личность мужчины, причастного к краже, и его местонахождение. Им оказался один из участников застолья – ранее судимый за имущественные преступления 29-летний односельчанин потерпевшего.

В совершенном злоумышленник признался. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Тернопольской области мужчина проломил потолок чужого жилья и похитил два телевизора.

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