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20 июня 2025, 17:42

Во Львове погибший в ДТП 16-летний парень спас троих пациентов

20 июня 2025, 17:42
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фото: Детская Больница Святого Николая
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На прошлой неделе 16-летний парень попал в ДТП и получил несовместимые с жизнью травмы. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но на третий день констатировали смерть мозга

Об этом сообщили в Детской больнице святого Николая, передает RegioNews.

Как рассказали врачи, несмотря на боль потери, родные дали согласие на посмертное донорство, что позволило трансплантологам спасти двоих детей и женщину.

В частности, 15-летняя Диана, получила новую почку для борьбы с хроническим гломерулонефритом; 4-летнему Тихону из Днепра также пересадили почку из-за врожденного порока мочевыделительной системы. А 31-летний женщина с первичным билиарным циррозом пересадили печень.

Посмерное донорство в Украине: что известно

В Украине посмертное донорство органов регулируется Законом "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Согласно этому закону, каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право подать письменное заявление о согласии или несогласии на посмертное донорство. Это заявление необходимо подать лично в трансплант-координатор любого учреждения здравоохранения, который имеет доступ к Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей, или в специализированное государственное учреждение "Украинский центр трансплант-координации".

Процедура подачи заявления на посмертное донорство в Украине осуществляется только в офлайн-формате. Планировалось, что с 2022 года украинцы смогут подавать такие заявления через приложение "Дия", но из-за войны эта функция пока недоступна.

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