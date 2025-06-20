Во Львове погибший в ДТП 16-летний парень спас троих пациентов

фото: Детская Больница Святого Николая

На прошлой неделе 16-летний парень попал в ДТП и получил несовместимые с жизнью травмы. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но на третий день констатировали смерть мозга

Об этом сообщили в Детской больнице святого Николая, передает RegioNews.

Как рассказали врачи, несмотря на боль потери, родные дали согласие на посмертное донорство, что позволило трансплантологам спасти двоих детей и женщину.

В частности, 15-летняя Диана, получила новую почку для борьбы с хроническим гломерулонефритом; 4-летнему Тихону из Днепра также пересадили почку из-за врожденного порока мочевыделительной системы. А 31-летний женщина с первичным билиарным циррозом пересадили печень.

Посмерное донорство в Украине: что известно

В Украине посмертное донорство органов регулируется Законом "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Согласно этому закону, каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право подать письменное заявление о согласии или несогласии на посмертное донорство. Это заявление необходимо подать лично в трансплант-координатор любого учреждения здравоохранения, который имеет доступ к Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей, или в специализированное государственное учреждение "Украинский центр трансплант-координации".

Процедура подачи заявления на посмертное донорство в Украине осуществляется только в офлайн-формате. Планировалось, что с 2022 года украинцы смогут подавать такие заявления через приложение "Дия", но из-за войны эта функция пока недоступна.