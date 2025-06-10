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10 июня 2025, 09:41

Велосипед домой, авто – в кювет: на Житомирщине поймали вора

10 июня 2025, 09:41
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фото: Национальная полиция
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В Житомирской области правоохранители задержали 48-летнего жителя Чудновской общины, подозреваемого в незаконном завладении автомобилем и краже велосипеда, принадлежавших его односельчанам

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На днях в полицию обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила об исчезновении своего автомобиля Volkswagen. Женщина оставила авто во дворе незапертым — через несколько минут легковушка исчезла.

Менее чем через час группа быстрого реагирования полиции обнаружила транспортное средство в кювете возле соседней деревни. Поблизости находился и сам злоумышленник, неудачно пытавшийся скрыться с места происшествия.

Мужчина признался в содеянном: он увидел открытый автомобиль с ключами в салоне и решил воспользоваться случаем. Однако не справился с управлением и съехал в кусты.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что несколькими днями ранее тот же мужчина угнал велосипед со двора односелицы. Полицейские изъяли украденный двухколесник по месту его жительства.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, житель Тернопольщины может сесть на 8 лет за то, что украл 15000 грн.

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Житомирская область авто велосипед вор полиция
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