В Тернополе водитель внедорожника сбил мотоциклиста

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими произошло в субботу, 7 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda CR-V, совершая маневр поворота на проспекте Степана Бандеры, допустил столкновение с мотоциклом Yamaha R-6.

В результате удара водителя мотоцикла с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Напомним, Тернопольщине мотоциклистка сбила женщину.