На Одещине 17-летний парень жестоко избил подростка

иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области правоохранители начали расследование жестокого обращения с ребенком

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как 17-летний юноша наносит телесные повреждения 12-летнему подростку.

Событие произошло в заброшенном здании, все снимало третье лицо, а впоследствии видео было обнародовано в Facebook, что вызвало волну возмущения и тревоги среди пользователей.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 127 Уголовного кодекса Украины - пытки.

Продолжаются активные следственные действия, устанавливаются все участники происшествия, выясняются обстоятельства инцидента.

Ювенальная превенция Национальной полиции обращается к родителям, будьте внимательны к изменениям в поведении своих детей. Не умалчивайте проявления насилия – даже незначительные.

Напомним, на Закарпатье супруги пытали, а затем сожгли своего 10-летнего сына. За жестокое убийство горе-родители получили по девять лет заключения.