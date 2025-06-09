Житель Тернопольщины может сесть на 8 лет за то, что украл 15 000 грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию с заявлением о краже обратилась 60-летняя жительница Шумской общины. По словам потерпевшей, неизвестный похитил из ее дома 15 000 гривен, которые хранились в кошельке.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 45-летний житель одного из сел Кременецкого района. В день кражи женщина попросила мужчину помочь ей по хозяйству. Когда она на время отвлеклась, злоумышленник воспользовался случаем и похитил средства.

За совершенное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина.