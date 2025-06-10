Велосипед додому, авто – в кювет: на Житомирщині зловили крадія

фото: Національна поліція

В Житомирській області правоохоронці затримали 48-річного жителя Чуднівської громади, який підозрюється у незаконному заволодінні автомобілем та крадіжці велосипеда, що належали його односельцям

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями до поліції звернулася 36-річна місцева жителька, яка повідомила про зникнення свого автомобіля Volkswagen. Жінка залишила авто на подвір'ї незамкненим — за кілька хвилин легковик зник.

Менше ніж за годину група швидкого реагування поліції виявила транспортний засіб у кюветі біля сусіднього села. Поблизу знаходився й сам зловмисник, який невдало намагався втекти з місця пригоди.

Чоловік зізнався у скоєному: він побачив відчинене авто з ключами в салоні та вирішив скористатися нагодою. Однак не впорався з керуванням і з’їхав у кущі.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що кількома днями раніше той самий чоловік викрав велосипед з подвір'я односелиці. Поліцейські вилучили крадений двоколісник за місцем його проживання.

За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Тернопільщині може сісти на 8 років за те, що вкрав 15 000 грн.



