В Житомирской области 30-летний мужчина хранил дома боевое оружие и патроны

фото: Национальная полиция

Звягельские правоохранители изъяли оружие и боеприпасы у мужчины, устроившего семейную ссору

Об этом сообщили в полиции Житомирской области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях в милицию обратилась жительница Барановской общины. Она жаловалась на домашнее насилие. В ходе работы на месте происшествия полицейские выяснили, что 30-летний хозяин незаконно хранит дома боевое оружие и патроны.

В доме полицейские обнаружили автомат АК и несколько десятков патронов калибра 5,45 мм.

18 марта следователи полиции объявили мужчине о подозрении в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полицейские отмечают, что лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства не подлежит уголовной ответственности.

Напомним, в столице вынесли приговор женщине, обвинившейся в домашнем насилии. На глазах у детей она конфилктовала с мужем.

Ранее в Харьковской области задержали мужчину, который избивал свою сожительницу. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.