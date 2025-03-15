Фото: Нацполиция

В столице вынесли приговор женщине, обвинившейся в домашнем насилии. На глазах у детей она конфилктовала с мужем

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Деснянский суд объявил приговор жительнице Киева за домашнее насилие над мужчиной. 39-летняя женщина проживает с мужем и детьми (10 и 11 лет). На виду у детей происходят конфликты родителей.

Во время ссор женщина оскорбляла своего мужа нецензурной бранью, а также прибегала к побоям. По данным правоохранителей, она также злоупотребляет алкоголем и наркотиками. В прошлом году женщину приговаривали к штрафу за приобретение и хранение наркотического вещества.

Суд признал женщину виновной. Ей назначен наказание в виде 2 лет и 6 месяцев пробационного надзора.

"Кроме того, на киевлянку возложена обязанность трудоустроиться, пройти курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости и ограничить общение с потерпевшим. В случае невыполнения ограничительных мер или совершения уголовного правонарушения обидчице грозит реальный срок заключения", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Харьковской области задержали мужчину, который избивал свою сожительницу. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.