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19 марта 2025, 10:35

Днепрянка бросила гранату в соседа в ответ на замечания

19 марта 2025, 10:35
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители Днепра задержали 38-летнюю женщину за хулиганские действия. Она бросила гранату в сторону соседа, когда тот сделал женщине замечания за громкое прослушивание музыки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 18 марта в Шевченковском районе города.

По данным правоохранителей, между соседями произошел конфликт, когда потерпевший обратился к женщине с просьбой снизить громкость музыки. На замечание мужчины она отреагировала агрессивно и бросила боеприпас в его сторону. К счастью, граната не взорвалась.

Правоохранители задержали 38-летнюю подозреваемую в соответствии с положениями ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У женщины изъяли гранату Ф-1.

Следствие сообщило задержанному о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 42-летнего жителя Троещины. Трагический случай произошел 12 марта.

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