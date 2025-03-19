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19 березня 2025, 13:55

На Житомирщині 30-річний чоловік зберігав вдома бойову зброю та набої

19 березня 2025, 13:55
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фото: Національна поліція
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Звягельські правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси у чоловіка, який влаштував сімейну сварку

Про це розповіли в поліції Житомирської області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями до правоохоронців звернулась жителька Баранівської громади. Вона скаржилася на домашнє насильство. Під час роботи на місці події поліцейські з'ясували, що 30-річний господар незаконно зберігає вдома бойову зброю та набої.

У будинку поліцейські виявили автомат АК та кілька десятків патронів калібру 5,45 мм.

18 березня слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліцейські наголошують, що особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої не підлягає кримінальній відповідальності.

Нагадаємо, в столиці винесли вирок жінці, яку звинуватили в домашньому насильстві. На очах у дітей вона конфілктувала з чоловіком.

Раніше на Харківщині затримали чоловіка, який бив свою співмешканку. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 2 років.

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зброя поліція Житомирська область Боєприпаси домашнє насилля незаконне зберігання
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