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19 марта 2025, 12:07

В Одессе полиция задержала мужчину, который за 3000 долларов оформлял документы на постоянное проживание иностранцам

19 марта 2025, 12:07
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фото: Национальная полиция
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Злоумышленник подыскивал иностранцев, желающих оформить документы легального проживания в Украине и предлагал им помощь в решении этого вопроса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что незаконными сделками занимался 56-летний одессит. Хвастаясь мнимыми знакомствами в Государственной миграционной службе и возможностью решения там любого вопроса, злоумышленник предлагал иностранцам свою помощь в оформлении документов для законного пребывания в Украине.

В одном из случаев делец пообещал доверенному лицу иностранца помочь обменять его вид временного пребывания на постоянный. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3000 долларов. А в случае отказа платить – он запугивать созданием проблем, которые могут привести к депортации из страны.

Фигурант был задержан во время получения денег. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали 14-летнюю террористку, которая подожгла электроподстанцию.

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