Житель Харьковщины сядет за решетку за домашнее насилие над женщиной
34-летний житель Салтовского района устраивал ссоры с сожительницей, а также избивал ее
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.
Заявительница сообщила, что сожитель во время ссоры нанес ей телесные повреждения. Впоследствии правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и отбывал наказание в виде общественных работ.
34-летнему нарушителю инкриминируют ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Напомним, за избиение сожительницы жителю Одесской области грозит до 8 лет тюрьмы.
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