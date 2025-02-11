Фото: Нацполиция

Водитель Subaru не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось на бок. Среди пострадавших – сам водитель, а также женщина и ребенок, которые были его пассажирами

Об этом сообщает Полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 10 февраля около 16:30 вблизи поселка Веровки. 51-летний водитель Subaru Forester не справился с управлением. В результате внедорожник перевернулся на бок. Предварительно водитель столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer, стоявшим на обочине автодороги с включенной аварийной световой сигнализацией.

Пострадали 51-летняя женщина, 12-летний мальчик и сам шофер. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Тернополе произошла смертельная авария. Там водитель Volkswagen Passat наехал на пешехода, переходившую дорогу. После этого в эту машину въехали еще три двигавшихся сзади автомобиля - Renault Trafic, Volkswagen CC и Skoda Octavia. В результате ДТП 42-летняя женщина скончалась в карете "скорой помощи".

Также сообщалось, что во Львове троллейбус насмерть переехал женщину. Это случилось, когда она выходила из общественного транспорта. Женщину после аварии хотели госпитализировать, однако, к сожалению, она скончалась по дороге в больницу.