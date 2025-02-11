В Киеве пьяный водитель выехал на тротуар и травмировал прохожую

фото: Национальная полиция

Полицейские задержали водителя Volkswagen, который пьяным выехал на тротуар, травмировал прохожую и скрылся с места происшествия

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает RegioNews.

ДТП произошло накануне в Днепровском районе столицы.

41-летний вождь Volkswagen Passat, двигаясь по дороге, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре наехал на 24-летнюю девушку. Она получила телесные повреждения: перелом ребер и ушибы. Пострадавшую госпитализировали

Виновник автопроисшествия пытался скрыться. Однако его задержали прохожие и передали сотрудникам полиции.

"Драгер" показал 2,45 промилле алкоголя в крови нарушителя.

Водителю "светит" наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Напомним, в столице водитель BMW в нетрезвом состоянии врезался в другой автомобиль, из-за чего пострадали люди.

Ранее в Тернополе водитель сбил 42-летнюю женщину насмерть. Это случилось, когда она переходила дорогу. После этого в эту же машину въехали еще три двигавшихся сзади автомобиля - Renault Trafic, Volkswagen CC и Skoda Octavia.