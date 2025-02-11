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Водій Subaru не впорався з керуванням, внаслідок чого авто перекинулось на бік. Серед постраждалих - сам водій, а також жінка і дитина, які були його пасажирами

Про це повідомляє Поліція Житомирської області, інформує RegioNews.

Аварія сталась 10 лютого близько 16:30 поблизу селища Вірівки. 51-річний водій Subaru Forester не впорався з керуванням. Внаслідок цього позашляховик перекинувся на бік. Попередньо, водій зіткнувся з мікроавтобусом Peugeot Boxer, який стояв на узбіччі автодороги з увімкненою аварійною світловою сигналізацією.

Постраждали 51-річна жінка, 12-річний хлопчик та сам водій. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Тернополі сталась смертельна аварія. Там водій Volkswagen Passat наїхав на пішохода, яка переходила дорогу. Після цього в цю машину в'їхали ще три авто, які рухалися позаду - Renault Trafic, Volkswagen CC та Skoda Octavia. Внаслідок ДТП 42-річна жінка померла в кареті "швидкої допомоги".

Також повідомлялося, що у Львові тролейбус насмерть переїхав жінку. Це сталося, коли вона виходила з громадського транспорту. Жінку після аварії хотіли госпіталізувати, проте, на жаль, вона померла дорогою до лікарні.