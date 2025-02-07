Во Львове троллейбус насмерть переехал женщину
Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 февраля в 14:10 на конечной остановке «Автовокзал» во Львове. Потерпевшая умерла в карете скорой
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Женщина, выходя из общественного транспорта, попала под колеса.
"По предварительной информации департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС, пассажирка 1951 года рождения выходила из троллейбуса №23, после чего попала под колеса", - говорится в сообщении.
Пострадавшую каретой скорой помощи везли в ближайшее медицинское учреждение, однако, к сожалению, она скончалась по дороге в больницу.
На месте происшествия работают правоохранители и представители службы безопасности. Водитель троллейбуса находится в шоковом состоянии.
В мэрии города выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей и уверяют во всестороннем содействии правоохранительным органам в расследовании ДТП.
Напомним, в Киевской области осудили военнослужащего, совершившего смертельное ДТП. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет.