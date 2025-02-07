Во Львове троллейбус насмерть переехал женщину

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 февраля в 14:10 на конечной остановке «Автовокзал» во Львове. Потерпевшая умерла в карете скорой

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Женщина, выходя из общественного транспорта, попала под колеса.

"По предварительной информации департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС, пассажирка 1951 года рождения выходила из троллейбуса №23, после чего попала под колеса", - говорится в сообщении.

Пострадавшую каретой скорой помощи везли в ближайшее медицинское учреждение, однако, к сожалению, она скончалась по дороге в больницу.

На месте происшествия работают правоохранители и представители службы безопасности. Водитель троллейбуса находится в шоковом состоянии.

В мэрии города выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей и уверяют во всестороннем содействии правоохранительным органам в расследовании ДТП.

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