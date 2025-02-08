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08 февраля 2025, 15:50

Смертельное ДТП в Тернополе: водитель сбил женщину насмерть

08 февраля 2025, 15:50
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Фото: Нацполиция
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42-летнюю женщину вечером сбил автомобиль. К сожалению, она скончалась в карете скорой помощи

Об этом сообщает Полиция Тернопольской области, передает RegioNews.

ДТП произошло 7 февраля, около 21:30 на улице Микулинецкой в Тернополе. По данным полиции, водитель Volkswagen Passat наехал на пешехода, переходившую дорогу. После этого в эту машину въехали еще три двигавшихся сзади автомобиля - Renault Trafic, Volkswagen CC и Skoda Octavia.

В результате аварии, 42-летняя женщина, на которую наехала машина, скончалась в карете "скорой помощи" от полученных травм. Также травмы получили три пассажира автомобиля Skoda Octavia.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего)", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области произошло ДТП . Автомобиль шел на обгон, но водитель не справился с управлением. Машина взмыла в кювет. В результате ДТП пострадала семья: и водитель, и его жена, и дети-подростки. В частности, среди пострадавших – младенец, которому на момент аварии было всего 13 дней.

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