На Житомирщине столкнулись легковушка и грузовик: погибли три человека
ДТП произошло 10 февраля в 20:25 вблизи села Солнечное Житомирского района, где столкнулись легковушка и грузовик
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В результате аварии погибли три человека. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тела погибших.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, младенец, пострадавший в ДТП в Ровенской области 7 февраля, скончался в больнице: мальчику было всего две недели.
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