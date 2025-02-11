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11 февраля 2025, 09:18

На Житомирщине столкнулись легковушка и грузовик: погибли три человека

11 февраля 2025, 09:18
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фото: ГСЧС
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ДТП произошло 10 февраля в 20:25 вблизи села Солнечное Житомирского района, где столкнулись легковушка и грузовик

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате аварии погибли три человека. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тела погибших.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, младенец, пострадавший в ДТП в Ровенской области 7 февраля, скончался в больнице: мальчику было всего две недели.

Житомирская область авария ДТП погибшие спасатели
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