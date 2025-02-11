Фото: Нацполиция

Правоохранители прибыли по вызову в Чернигове и обнаружили пьяного водителя. Выяснилось, что он влетел в столб. К счастью, никто не пострадал

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

Авария произошла 10 февраля, около 19 часов. Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz въехал в две бетонные электроопоры.

Правоохранители во время общения с водителем заметили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила и проверка на Драгере.

На мужчину составили протокол. Теперь его отстранили от вождения, а его авто авакуировали на спецплощадку.

Напомним, ранее в Полтаве автомобиль влетел в дерево. В результате травмировались 64-летний водитель и 8-летняя пассажирка – они были госпитализированы.

Также в Ровно ранее столкнулись два автомобиля – Kia и Honda. В результате удара Honda выехала на тротуар, где сбила насмерть 81-летнюю женщину.