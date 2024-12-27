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27 декабря 2024, 12:17

Переселенец из Мариуполя по заданию россиян устроил теракт возле ТЦК в Житомирской области

27 декабря 2024, 12:17
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фото: СБУ
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Правоохранители по "горячим следам" задержали двух агентов России, которые 24 декабря совершили заказной теракт в Бердичеве Житомирской области - было подорвано взрывное устройство возле ТЦК в Бердичеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Исполнителем теракта оказался 41-летний переселенец из Мариуполя. По данным СБУ, мужчина ранее отбывал наказание за разбой, кражи и наркопреступления. Взрывчатку для теракта изготовила его 23-летняя сообщница - наркозависимая из Бердичева.

Женщина по инструкции куратора собственноручно собрала взрывное устройство и замаскировала в пищевой контейнер. Устройство было начинено металлическими шариками из подшипников для усиления поражающего действия.

Готовую взрывчатку женщина передала организатору теракта, который прибыл в Бердичев для выполнения вражеской задачи. Злоумышленник положил взрывное устройство в пакет и оставил его под дверью ТЦК. Впоследствии он дистанционно привел в действие взрывное устройство.

Также известно, что мужчина заранее установил мобильный телефон, спрятанный в коробку напротив здания ТЦК, транслировавшего подрыв в режиме реального времени. В результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, 14 декабря сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали Рубена Восканяна по подозрению в подрыве самодельного взрывного устройства у здания ТЦК и СП в Днепре. Предварительно он совершил теракт по указаниям российских спецслужб.

СБУ теракт Мариуполь Бердичев ТЦК
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