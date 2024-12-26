11 лет за измену: в Николаеве на нары отправили приспешника РФ

Фото: пресс-центр СБУ

Житель Николаевской области получил реальный срок за сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации во время боев за город

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, предателем оказался 25-летний житель Николаевской области, который после захвата Снегиревского района поддержал оккупантов и добровольно стал дежурить на российских блокпостах.

Получив автоматическое оружие, мужчина по приказу российских кураторов должен был обнаруживать проукраински настроенных граждан, пытавшихся вывезти свои семьи на подконтрольную Украине территорию.

По инструкции оккупантов фигурант останавливал гражданские автомобили и, угрожая оружием, заставлял водителя и пассажиров выходить из транспортного средства. Все имущество практически тут же "конфисковывали".

Во время "обыска" предатель наводил автомат на людей и заставлял их оставаться на оккупированной тогда территории Николаевской области и сотрудничать с россиянами.

После освобождения райцентра Силами обороны Украины оккупанты покинули своего приспешника на территории общины, когда бежали на левобережье Херсонщины.

Чтобы избежать наказания, вражеский пособник пытался быть "незаметным" и постоянно менял адреса временного проживания в регионе, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в съемной квартире.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ему 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, жительницу Николаева, изменившую Украину и работавшую на ФСБ, приговорили к 15 годам лишения свободы