СБУ задержала тюремщика из Херсона, охранявшего российскую пыточную

фото: СБУ

Правоохранители разоблачили и задержали жителя Херсона, который во время оккупации города работал на захватчиков. Он был охранником в следственном изоляторе, где россияне содержали и пытали украинских граждан.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения СБУ и ДБР.

До полномасштабной войны фигурант работал младшим инспектором Херсонского следственного изолятора. Во время оккупации города россияне назначили его охранником в застенке, которую враг обустроил в здании захваченного СИЗО.

"Находясь на "должности", предатель охранял камеры, в которые оккупанты массово заточили местных жителей. Больше всего пострадавших было среди участников движения сопротивления в южном регионе Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, фигурант агитировал своих знакомых уходить на работу в оккупационные учреждения, обещая им высокие зарплаты в рублях.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался избежать правосудия и для этого постоянно менял места жительства. Однако правоохранителям удалось установить местопребывание предателя и задержали его.

Напомним, ранее Суд в Харькове приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшую правоохранительницу Харьковщины, которую работники задержали во время деоккупации города Изюм.