Переселенець з Маріуполя за завданням росіян влаштував теракт біля ТЦК на Житомирщині

фото: СБУ

Правоохоронці по "гарячих слідах" затримали двох агентів Росії, які 24 грудня здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області - було підірвано вибуховий пристрій біля ТЦК у Бердичеві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Виконавцем теракту виявився 41-річний переселенець з Маріуполя. За даними СБУ, чоловік раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. Вибухівку для теракту виготовила його 23-річна спільниця - наркозалежна із Бердичева.

Жінка за інструкцією куратора власноруч зробила вибуховий пристрій та замаскувала в харчовий контейнер. Пристрій був начинений металевими кульками з підшипників для підсилення уражаючої дії.

Готову вибухівку жінка передала організатору теракту, який прибув до Бердичева для виконання ворожого завдання. Зловмисник поклав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК. Згодом він дистанційно привів у дію вибуховий пристрій.

Також відомо, що чоловік заздалегідь встановив мобільний телефон, захований у коробку навпроти будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 14 грудня працівники СБУ та Національної поліції затримали Рубена Восканяна за підозрою у підриві саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Попередньо, він здійснив теракт за вказівками російських спецслужб.