Агент ФСБ, которая снимала для РосТВ "прилеты" по Николаеву, 15 лет проведет за решеткой

Николаев после обстрелов РФ. Фото: Нацполиция

Жительницу Николаева, которая предала Украину и работала на ФСБ, приговорили к 15 годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ), информирует RegioNews.

По информации СБУ, женщина снимала последствия российских ударов по городу, а готовые видео посылала для подготовки сюжетов на одном из главных пропагандистских телевизионных каналов РФ – "РИА Новости".

В частности, злоумышленница снимала два промышленных объекта, которые затем российская армия атаковала дронами-камикадзе в 2023 году.

В процессе расследования выяснилось, что фигурантка работала на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России из-за предателя Сергея Лебедева, известного под псевдонимом "Лохматый". Пока он скрывается во временно оккупированном Донецке, где работает на ФСБ в качестве "внештатного корреспондента" "РИА Новости".

В СБУ отметили, что после получения видеофайлов Лебедев монтировал фейковые сюжеты для кремлевского информресурса, в которых пытался дискредитировать Вооруженные силы Украины перед международной аудиторией.

В августе 2023 года сотрудники СБУ задокументировали преступления российской агентки и задержали ее по месту жительства. Во время обыска у фигурантки изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на Российскую Федерацию.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, 15 декабря, российская армия атаковала Николаев БпЛА типа Shahed. В результате удара был поврежден объект инфраструктуры, пострадали двое работников.

Перед этим россияне FPV-дроном обстреляли Куцурубскую общину Николаевского района и попали в автомобиль "Укрпочты". Раненый водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.