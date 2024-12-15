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15 декабря 2024, 05:05

Теракт у здания ТЦК в Днепре: правоохранители задержали подрывника

15 декабря 2024, 05:05
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фото: СБУ
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Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали мужчину, причастного к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре. Предварительно, он действовал по указаниям российских спецслужб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Стражи порядка установили, что к теракту причастен ранее судимый 37-летний житель области Около 14:45 в центре Днепра он взорвал самодельное взрывное устройство.

"В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики борются за их жизнь", — сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным источников УП, теракт совершил житель Днепра Рубен Восканян. Предварительно злоумышленник действовал по указаниям российских спецслужб.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и оглашении ему о подозрении по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, 14 декабря, около 14:45, на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки в Днепре раздался взрыв. Погиб человек, есть раненые, среди них двое полицейских.

СБУ теракт взрыв задержание Днепр подрыв Нацполиция ТЦК
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