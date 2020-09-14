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14 сентября 2020, 13:39 2

В Раде нет постановлений об изменениях порядка проведения местных выборов - Разумков

14 сентября 2020, 13:39 2
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Внести изменение в уже принятое постановление очень сложно
Внести изменение в уже принятое постановление очень сложно
Фото: из открытых источников
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Спикер ВР Дмитрий Разумков заверил, что Рада не планирует пересматривать постановление о проведении местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Об этом передает RegioNews по ссылке РБК-Україна.

На этом пленарной неделе никаких постановлений об изменениях постановления об объявлении выборов, которое уже было одобрено Верховной Радой, нет", - сказал Разумков.

По его словам, внести изменения в постановления об объявлении выборов, которое было принято Верховной Радой, очень сложно.

Что касается самих изменений, то, к сожалению или счастью, то ситуация сейчас такова, что внести изменения в постановления об объявлении выборов, которое было принято Верховной Радой, мягко говоря, очень сложно. Это может поставить под сомнение организацию выборов, которые сегодня готовятся, к которым готовится все государство", - подчеркнул он.

Напомним, местные выборы: голоса украинцев будут считать несколько дней, самый пессимистичный сценарий подсчета голосов – до среды после дня голосования.

Местные выборы выборы Дмитрий Разумков спикер Постановление
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