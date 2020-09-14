Фракция "Слуга народа" соберется на экстренное заседание

Оно состоится в КВЦ "Парковый"

Оно состоится в КВЦ "Парковый"

Фото: Facebook

Сегодня, 14 сентября депутаты фракции "Слуга народа" соберутся на экстренное заседание.

Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на источники во фракции, передает RegioNews.

По данным издания, "слуги" планируют обсудить Избирательный кодекс. Мероприятие начнется в 19:00, на повестке дня "пока два-три вопроса".

В чате давно назрели вопросы, почему мы не собираемся. Поэтому буквально сегодня приняли решение собраться. Будут организационные вопросы фракции, а также будем обсуждать Избирательный кодекс", - цитирует издание слова одного из нардепов.

Также сообщается, что скорее всего, президента и премьера на заседании фракции не будет.

Напомним, НАБУ задержало на взятке помощника нардепа от "Слуги народа" Юрченко, оо данным Гео Лероса, речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды.