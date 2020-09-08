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08 сентября 2020, 11:04 664

Житомиряне "отправили в полет" мэра Сухомлина вслед за Верещук

08 сентября 2020, 11:04 664
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"Мэр зонтиков" Сухомлин стал героем мемов
"Мэр зонтиков" Сухомлин стал героем мемов
Фото: из открытых источников
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На съезде партии "Пропозиція", который состоялся 6 сентября, была представлена команда, которая будет идти на выборы на Житомирщине. Вести местное отделение партии будет действующий городской председатель и соучредитель партии Сергей Сухомлин. Житомиряне отреагировали в соцсетях серией мемов на политическую рекламу Сухомлина, которого за глаза называют "мэром зонтиков".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

Сухомлин был одним из первых, кто открыто заявил о своем решении снова баллотироваться на должность городского главы областного центра. Это стало понятно еще в июне, когда он вместе с мэрами других городов презентовал политическую партию "Пропозиція".

Вся кампания Сергея Сухомлина на данный момент базируется на ситилайтах и бордах, где изображены объекты до и после реконструкции с подписью "было – стало". Команду градоначальника мало беспокоит тот факт, что все эти объекты были реконструированы задолго до презентации "Пропозиції", но это не мешает демонстрировать строительство/реконструкцию за городской счет как заслугу партии и непосредственно мэра.

Так, в социальной сети Facebook, появилась серия забавных изображений, на которых мэр Сухомлин "пролетает": то ли политически, то ли просто над Житомиром. Это уже решит голосование 25 октября.

Осень. Зонтики становятся популярными! Сухомлин придерживается трендов", - указано в подписи к фото.

На фотографиях изображен мэр с красным зонтиком в руках и серия ситилайтов "было - стало", которые акцентируют внимание на проблемах города.

Напомним, ранее с зонтиком "засветилась" кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук - ее подвесили на качелях для, очевидно, съемок рекламного видео ролика.

партия мэр Житомир Сергей Сухомлин Пропозиция
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