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14 сентября 2020, 14:23 4

Экс-глава таможни Нефедов может возглавить список "Голоса" на выборах в Киевсовет – СМИ

14 сентября 2020, 14:23 4
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Официальная позиция Нефедова пока неизвестна
Официальная позиция Нефедова пока неизвестна
Фото: скрин видео
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Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассматривается как основной кандидат на первый номер в списке партии "Голос" на выборах в Киевсовет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Левый берег".

Как пишет издание со ссылкой на свои источники в партии, бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов может возглавить список "Голоса" на выборах в Киевсовет.

Нефедова рассматривают как основного кандидата на первый номер в партийном списке Киевсовета", - сообщил источник.


Также накануне кандидат в мэры Киева от "Голоса" Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото с Нефедовым и главой партии "Голос" Кирой Рудик.

П‘єм каву. Спілкуємось. Обмінюємось думками та ідеями. Але це, звісно ж, не так цікаво, як буде почитати коментарі під цим дописом)))))!

Опубліковано Сергієм Притулою Неділя, 13 вересня 2020 р.


Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.

24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы. Тогда же уволили и руководителя налоговой службы Сергея Верланова.

выборы Киев горсовет Голос Максим Нефедов Кандидат списки
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