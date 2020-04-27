В Житомирской области 351 случай COVID-19, количество новых больных падает

В Житомирской области от коронавируса уже выздоровели 10 человек

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В Житомирской области от коронавируса уже выздоровели 10 человек

По состоянию на 27 апреля в Житомирской области в целом выявлено 351 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, также зафиксирован уже 8 летальный случай от COVID-19 в области, умер житель Житомирского района, который лечился в Житомирской центральной районной больнице.

К сожалению, сегодня ночью умер 62-летний мужчина от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У пациента были сопутствующие заболевания легких, - отметил Бунечко.

Он также отметил, что в области от коронавируса уже выздоровели 10 человек. По словам чиновника, за минувшие выходные было подтверждено всего 14 случаев заболевания коронавирусом, из которых 3 в воскресенье и 11 в субботу.

Он выразил надежду, что такие положительные результаты удалось достичь благодаря карантину, и пребыванию дома горожан во время Пасхальных праздников.

Поминальные дни тоже прошли без нарушений, и я уверен, что динамика будет идти на уменьшение, и уже скоро мы сможем уменьшать карантинные мероприятия. Нам нужно еще пройти майские праздники без больших сборов и праздновании в лесах большими компаниями. Поэтому прошу всех придерживаться правильного карантинного поведения на майские праздники. Это позволит уже с 12 числа снимать карантинные мероприятия, - рассказал Виталий Бунечко.

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Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом.