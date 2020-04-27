В Кривом Роге больные COVID-19 в реанимации: что известно
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу Криворожского городского совета.
По состоянию на 27 апреля в тяжелом состоянии в реанимации находятся 5 горожан, больных коронавирусом. Они пока не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, но уже имеют кислородную зависимость. Известно о 44 подтвержденых случаях заражения COVID-19. Атипичную пневмонию подозревают еще у 43 криворожан. На самоизоляции находятся 958 человек.
24 апреля 31-летнюю криворожанку госпитализировали в 8-й городскую больницу. С ней были двое детей 8-ми и 10-лет. ПЦР-тестирование подтвердило у несовершеннолетних инфицирования коронавирусом. 26 апреля стало известно, что женщина самовольно ушла из больницы и забрала детей. Заявила, что идет на самоизоляцию. Ее семью уже взяли под контроль полиция и медики.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 392 новые случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 28 случаев у детей и 73 у медицинских работников. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 82 человека. Поправились за сутки 24 человека. Умерли 11 человек.
Как передавали RegioNews ранее, 8 апреля в городе Кривой Рог Днепропетровской области у всех 5 больных, которые находились в инфекционной больнице города с диагнозом COVID-19, повторные лабораторные пробы не обнаружили вируса в организме.
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