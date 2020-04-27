Количество больных COVID-19 в Украине возросло до 9 тысяч - Минздрав
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины Коронавирус_инфо, передает RegioNews.
За прошедшие сутки зафиксировано 392 новых случая заболевания.
Отмечается, что за все время эпидемии в Украине умерло 220 больных, 864 пациенты выздоровели.
Госпитализированы в учреждения здравоохранения 82 человека. Выздоровели за сутки 24 человека. Умерли 11 человек.
Как сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, коронавирусом заболели уже 1749 медицинских работников.
В частности, за минувшие сутки подтвердили 73 новых заболевания среди медиков, а также 28 - среди детей.
За прошедшие сутки заболели 392 человека. Из них 28 детей и 73 медработника. Госпитализированы 83 человека. В целом за все время пандемии заболело. 614 детей, а также 1749 медработников, - сообщил Степанов.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Харьковской области (49), Закарпатской области (46), Черновицкой области (34) и в Киеве (32).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.
По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
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За прошедшие сутки сообщалось, что за время эпидемии в Украине умерло 209 больных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая COVID-19.
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