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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 09:24 48

Количество больных COVID-19 в Украине возросло до 9 тысяч - Минздрав

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27 апреля 2020, 09:24 48
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По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом
Фото: flickr
По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины Коронавирус_инфо, передает RegioNews.

За прошедшие сутки зафиксировано 392 новых случая заболевания.

Отмечается, что за все время эпидемии в Украине умерло 220 больных, 864 пациенты выздоровели.

Госпитализированы в учреждения здравоохранения 82 человека. Выздоровели за сутки 24 человека. Умерли 11 человек.

Как сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, коронавирусом заболели уже 1749 медицинских работников.

В частности, за минувшие сутки подтвердили 73 новых заболевания среди медиков, а также 28 - среди детей.

За прошедшие сутки заболели 392 человека. Из них 28 детей и 73 медработника. Госпитализированы 83 человека. В целом за все время пандемии заболело. 614 детей, а также 1749 медработников, - сообщил Степанов.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Харьковской области (49), Закарпатской области (46), Черновицкой области (34) и в Киеве (32).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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За прошедшие сутки сообщалось, что за время эпидемии в Украине умерло 209 больных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая COVID-19.


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