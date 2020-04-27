Закарпатье: 375 инфицированных, от COVID-19 умерли 8 человек
На Закарпатье 27 апреля коронавирус обнаружен в 375 закарпатцев. За сутки зафиксировано 46 новых случаев инфицирования.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
30 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели.
338 человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении. Из них 89 - медицинские работники, 16 - дети.
Семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли.
На своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола сообщает о еще одной, восьмой смерти. Такое же сообщение появилось в местных СМИ.
"В Ужгороде в центре легочных болезней умер больной коронавирусом из села Новоселица Виноградовского района. Это 8-й пациент, который скончался на Закарпатье от COVID-19. 52-й летний мужчина ушел из жизни в три ночи. Информация достоверная, но неофициальная", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 27 апреля в области проведено 2057 исследований COVID-19 методом ПЦР.
В Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случаи.
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