В Житомирській області 351 випадок COVID-19, кількість нових хворих спадає
Станом на 27 квітня в Житомирській області загалом виявлено 351 випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив голова ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
За його словами, також зафіксований уже 8 летальний випадок від COVID-19 в області, помер житель Житомирського району, який лікувався у Житомирській центральній районній лікарні.
На жаль, сьогодні вночі помер 62-річний чоловік від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією. У пацієнта були супутні захворювання легень, – зазначив Бунечко.
Він також зазначив, що в області від коронавірусу вже одужали 10 осіб. За словами чиновника, упродовж минулих вихідних було підтверджено всього 14 випадків захворювання на коронавірус, з яких 3 в неділю та 11 в суботу.
Він висловив надію, що такі позитивні результати вдалося досягти завдяки карантину, і перебуванню вдома містян під час Великодніх свят.
Поминальні дні теж пройшли без порушень, і я впевнений, що динаміка буде йти на зменшення, і вже скоро ми зможемо зменшувати карантинні заходи. Нам потрібно ще пройти травневі свята без великих зборів та святкуванні в лісах великими компаніями. Тому прошу всіх дотримуватися правильної карантинної поведінки на травневі свята. Це дозволить вже з 12 числа знімати карантинні заходи, - розповів Віталій Бунечко.
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Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання коронавірусом.
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