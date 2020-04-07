По состоянию на 14:00 7 апреля в медицинских заведениях Буковины находится 170 пациентов. У 59 из них подтвержден коронавирус, остальные 111 – с подозрением. За минувшие сутки в больницы госпитализированы 15 больных. 167 инфицированных коронавирусом лечатся амбулаторно. У них болезнь протекает легко, или же вообще бессимптомно

По состоянию на 14:00 7 апреля в медицинских заведениях Буковины находится 170 пациентов. У 59 из них подтвержден коронавирус, остальные 111 – с подозрением. За минувшие сутки в больницы госпитализированы 15 больных. 167 инфицированных коронавирусом лечатся амбулаторно. У них болезнь протекает легко, или же вообще бессимптомно

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

Лечебные учреждения в Черновцах: В Черновицкой городской больнице №1 четверо больных – в реанимации. Один из них с диагностированным COVID-19 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У остальных коронавирус еще не подтверждено. Положительный тест на коронавирус получил главный врач этой больницы.

Шестерым пациентам оказывают помощь в областной клинической больнице. В трех уже диагностирован коронавирус, у остальных – подозрение. На искусственной вентиляции легких один больной, пятеро – на кислородной поддержке.

В областной детской больнице двое больных с подозрением на COVID-19 в реанимации. Один из них – новорожденный мальчик, у матери которого подозревают коронавирус. Малыш чувствует себя хорошо, он под наблюдением медиков. Другого 4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание, однако врачи диагностировали также сахарный диабет, который и является основной причиной тяжелого состояния ребенка.

Глыбокский район: В реанимации Глыбокской ЦРБ находятся 6 пациентов. Один из них – в тяжелом состоянии, имеет пневмонию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще пятеро больных – на кислородной дотации. Коронавирус подтвержден только у одного из этих больных.

Новоселицкий район: Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой ЦРБ. Утром ей внезапно стало хуже, нездоровой подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сторожинецкий район: В Сторожинецкой ЦРБ есть трое больных на кислородной поддержке. Коронавирус подтвержден у одного из них.

Хотинский район: В Хотинской ЦРБ двое пациенток с COVID-19 в реанимации. Одна имеет двустороннюю пневмонию и подключена к аппарату ИВЛ. Другая – на кислородной поддержке, однако никаких признаков респираторного заболевания у женщины нет, ее состояние тяжелое из-за инсульта.

по Состоянию на 14:00, 7 апреля В медицинских заведениях Буковины состоянию на 7 апреля находится 170 пациентов. В 59 из них... Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Вторник, 7 апреля 2020 г.

В общем от COVID-19 на Буковине уже выздоровели 16 человек, среди них трое детей.

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