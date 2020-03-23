В Житомирской области разоблачили скупщика янтаря
Об этом сообщил начальник Олевского отделения Нацполиции Игорь Григоришин, передает RegioNews.
Отмечается, что во время обыска у 33-летнего мужчины изъято камни крупной фракции, а также другие свидетельства противоправной деятельности.
Он подозревается по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, проводится расследование.
Также сообщается, что на севере Житомирской области работают дополнительные силы полиции и Нацгвардии для предупреждения незаконной добычи янтаря.
Осуществляется мониторинг ситуации с целью выявления нелегалов и прекращения противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что Луцкие пограничники задержали автомобиль с янтарем, который направлялся в Польшу.
- 16:05 23 марта Румыния закрыла границы для иностранцев
- 16:01 23 марта В Запорожской области разоблачили наркоторговцев
- 15:57 23 марта Коронавирус: за границей лечатся 18 украинцев, 155 - на карантине - МИД
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:18 23 марта Служители кафедрального собора в Черновцах игнорируют соблюдение карантина
- 15:05 23 марта В Киевской области подтвердили коронавирус у пяти человек - ОГА
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ