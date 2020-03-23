В Житомирской области разоблачили скупщика янтаря

20 марта работники Нацполиции провели санкционированный обыск в доме жителя с. Сосновки, которого подозревают в организации нелегального пункта скупки янтаря

Фото: flickr

20 марта работники Нацполиции провели санкционированный обыск в доме жителя с. Сосновки, которого подозревают в организации нелегального пункта скупки янтаря

Об этом сообщил начальник Олевского отделения Нацполиции Игорь Григоришин, передает RegioNews.

Отмечается, что во время обыска у 33-летнего мужчины изъято камни крупной фракции, а также другие свидетельства противоправной деятельности.

Он подозревается по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, проводится расследование.

Также сообщается, что на севере Житомирской области работают дополнительные силы полиции и Нацгвардии для предупреждения незаконной добычи янтаря.

Осуществляется мониторинг ситуации с целью выявления нелегалов и прекращения противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что Луцкие пограничники задержали автомобиль с янтарем, который направлялся в Польшу.