На Запоріжжі через ворожі удари загинула людина, ще троє постраждали
У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, впродовж минулої доби російські війська завдали 989 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області.
Зокрема, окупанти здійснили 20 авіаційних ударів, 790 атак БпЛА, двічі обстріляли область із РСЗВ та завдали 177 артилерійських ударів.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські будівлі. Загалом надійшло 66 повідомлень про пошкодження.
Нагадаємо, 9 вересня окупанти атакували Хмельницький. Внаслідок удару російського безпілотника на території одного з ринків виникла пожежа. Постраждали четверо працівників ДСНС.