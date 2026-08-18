FPV-дрон атаковал комбайн на Запорожье: погиб мужчина, еще один ранен

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В Комышувахской громаде Запорожской области в результате удара российского FPV-дрона по комбайну погиб работник фермерского хозяйства, еще один человек получил ранение

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Оккупанты направили ударный беспилотник по сельскохозяйственной машине, которую на обочине ремонтировали два работника в возрасте 30 и 32 года.

В результате взрыва старший из мужчин погиб, его напарник получил ранения. Сам комбайн загорелся.

На место происшествия прибыли полицейские Вольнянского территориального подразделения. Они эвакуировали тело погибшего, а раненого мужчину доставили в одно из медицинских учреждений Запорожья.

Правоохранители задокументировали очередное военное преступление российских войск и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Ясна Поляна Запорожского района. В результате вражеского удара мужчина, находившийся в автомобиле, получил несовместимые с жизнью ранения. Он умер на месте.

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