От Ровно до Харькова: украинцы присоединились к акции "Спасибо за защиту государства"

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От Ровно до Харькова, от Чернигова до Одессы украинцы благодарили военнослужащих и ветеранов за защиту государства

Об этом сообщила ОО "Защита Государства", передает RegioNews .

1 октября общественная организация "Захист Держави" провела всеукраинскую акцию "Спасибо за защиту государства", посвященную Дню защитников и защитниц Украины.

Представители организаций организации в разных городах страны вышли на улицы, чтобы лично поблагодарить тех, кто защищает Украину. Военных и ветеранов встречали среди прохожих, дарили им цветы и говорили слова благодарности за службу, мужество и защиту государства.

В каждом городе акция проходила по-своему – с разными встречами и историями. В то же время всех участников объединяла одна цель — поблагодарить военнослужащих и ветеранов, защищающих Украину.

Напомним, что 1 октября во Львове прошел масштабный автопробег, посвященный Дню защитников и защитниц Украины.