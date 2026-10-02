В Киеве из-за ДТП затруднено движение по проспекту Воздушных Сил

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия 2 октября затруднено движение на перекрестке проспекта Воздушных Сил и улицы Авиаконструктора Антонова

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

"В связи с ДТП на перекрестке проспекта Воздушных Сил и улицы Авиаконструктора Антонова движение транспорта затруднено", - говорится в сообщении полиции.

Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута поездки и, по возможности, выбрать альтернативный путь.

Информации об обстоятельствах ДТП и пострадавших пока нет.

Напомним, днем 29 сентября в Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой . Погибли два человека – водитель и пассажир автомобиля.