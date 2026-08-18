Фото: полиция

В ночь на 18 августа российские оккупанты совершили очередную серию атак ударными дронами разных типов по Херсону

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Один из беспилотников россияне направили на частный дом в Центральном районе города. Заряд от РПГ залетел через окно в комнату и упал в детскую кроватку, где в этот момент спал двухлетний мальчик.

Боеприпас не взорвался – ребенок чудом не пострадал. Мать с сыном сразу обратились в ближайшую больницу, угрозы их жизни нет.

Правоохранители и взрывотехники изъяли опасный боеприпас из кроватки и задокументировали очередное военное преступление оккупантов.

Напомним, 18 августа около 08:40 российские военные нанесли удар по поселку Печенеги в Харьковской области. В результате атаки погибли 10 человек. Еще 17 гражданских получили ранения разной степени тяжести. Оккупанты ударили по людному перекрестку, где расположены почта и магазины, а вокруг – жилые дома.