В Харькове КАБ полностью "снес" дом: есть погибшие и раненые

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Днем российская армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Один из снарядов попал в жилой дом

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.

Отмечается, что попадание вражеских КАБ произошло в Слободском и Немышлянском районах - в частные секторы. Один из снарядов попал в жилой дом.

В одном из мест атаки жилой дом полностью разрушен.

Предварительно в Немышлянском районе один человек погиб. Еще шестеро в Слободском районе получили ранения.

"Количество пострадавших выросло до девяти. Среди них есть дети", - впоследствии уточнил городской голова.

Напомним, ранее российские войска атаковали Киев беспилотниками. Было попадание в Южный мост . В результате обстрела временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам.