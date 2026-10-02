В Харькове КАБ полностью "снес" дом: есть погибшие и раненые
Днем российская армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Один из снарядов попал в жилой дом
Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.
Отмечается, что попадание вражеских КАБ произошло в Слободском и Немышлянском районах - в частные секторы. Один из снарядов попал в жилой дом.
В одном из мест атаки жилой дом полностью разрушен.
Предварительно в Немышлянском районе один человек погиб. Еще шестеро в Слободском районе получили ранения.
"Количество пострадавших выросло до девяти. Среди них есть дети", - впоследствии уточнил городской голова.
Напомним, ранее российские войска атаковали Киев беспилотниками. Было попадание в Южный мост . В результате обстрела временно ограничили движение общественного транспорта по отдельным мостам.