В Запорожье зафиксировали случай листериоза: женщина в реанимации

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В Запорожье обнаружили случай заболевания листериозом. Пациентка - пожилая женщина. Сейчас она находится в реанимации

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Детали медики не разглашают. Однако объясняют, что листериоз – инфекционное заболевание, вызванное бактерией Listeria monocytogenes. В основном заражение происходит из-за употребления загрязненных продуктов.

Специалисты объяснили, что эта бактерия может выживать и размножаться даже в холодильнике. К потенциально опасным продуктам медики относят, в частности, мягкие сыры и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока, колбасы, паштеты, мясные нарезки, рыбные продукты, готовые к употреблению не проходящие дальнейшей термической обработки.

Среди симптомов называют: диарея, рвота, температура, боли в мышцах, слабость. Важно соблюдать личную и пищевую гигиену, а в случае появления симптомов - обращаться к врачу.

Напомним, ранее в Чернигове правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу одного из частных медицинских центров после смерти 42-летней пациентки. В полиции отмечают, что врач грубо нарушил квалификационные требования и стандарты безопасности в анестезиологии.